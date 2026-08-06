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A Mafia-Style Phone Call

Wiretapping Scandal! Investigation into ORF Foundation Board Member

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06.08.2026 04:59
Following the key witness in the chat scandal regarding alleged extortion, investigators are now ...
Following the key witness in the chat scandal regarding alleged extortion, investigators are now also looking into Heinz Lederer on suspicion of coercion in the ORF affair.(Bild: Krone KREATIV/EVA Manhart/APA/picturedesk.com, Georg Hochmuth/picturedesk.com, stock.adobe.com)
Porträt von Christoph Budin
Porträt von Anja Richter
Von Christoph Budin und Anja Richter

Things are now getting legally tight for SPÖ Foundation Board Chairman Heinz Lederer, who is already highly controversial due to his deals both within and outside the ORF. The Vienna Public Prosecutor’s Office has named the top SPÖ official at the broadcaster as a suspect! The investigation centers on allegations of aggravated coercion during a cell phone call—conducted in an alleged Mafia-style manner—with then-Director General Roland Weißmann. 

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Shortly before the election of the 13 ORF directors and the first hearing at the Labor Court—scheduled for the very same day—regarding the multi-million severance package for the ousted ORF director general, the next scandal surrounding the beleaguered media giant has erupted.

Eavesdropping Scandal Already Brought Down Vienna Chamber Chief Ruck
Once again, a “wiretapping scandal”—similar to the one involving the now-resigned Vienna Chamber of Commerce chief Walter Ruck —is taking center stage. This time, however, a conversation was not recorded illegally; rather, the cell phone call was put on speaker and transcribed. The “Krone” has the explosive details from the court file:

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