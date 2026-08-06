300 Tage im Jahr lassen Pollen Allergiker niesen

Allergikerfreundliche Grünräume

Der Mediziner leitet den ÖPID mit Sitz in Stockerau. „Eine moderne Pollenprognose basiert heute längst nicht mehr nur auf Pollenzählungen“, erklärt Berger: „Wetterdaten, die Schadstoffbelastung der Luft und Symptomdaten von Betroffenen fließen in die Vorhersagen mit ein.“ Und Niederösterreich nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein. „Es ist das erste Bundesland, wo diese Symptomdaten KI-gestützt ausgewertet werden“, erläutert der Experte. Das ist wichtig für die Forschung. So untersucht der ÖPID derzeit mit internationalen Partnern, wie Städte und Gemeinden ihre Grünräume allergikerfreundlich gestalten können.