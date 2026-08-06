Eremit mit sechs Beinen lebt in alten Birnbäumen

Bienen führten zu Käfer

Ein Sturm hatte im Juni auf dem Areal des Biobauernhofs der Familie Sindhuber einen Baum der Sorte Schmotzbirne entwurzelt. Als Christa und Bernhard Sindhuber ein Bienenvolk, das in einer Höhle des alten Stammes hauste, bergen wollten, stießen sie auch auf auffällig große Larven und mehrere dunkel glänzende Käfer. Biologe Mathias Weis aus Seitenstetten begutachtete die Entdeckung – und bestätigte: „Es handelt sich um den äußerst seltenen ,Eremit‘ oder Juchtenkäfer, der bisher nur wenige Male im Mostviertel nachgewiesen worden ist.“