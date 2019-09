Roswitha und ihre fliegenden „Brummer“

Der Name „Bombus“ (Brummer) passt hervorragend zu Hummeln. Treten sie unerwartet auf, lautet ihr Beiname „inexspectatus“. Eine solche ausgestorben geglaubte Art hat ein Wiener in Kötschach entdeckt. Die meisten Sichtungen besonderer Hummeln in Kärnten gehen aber auf das Konto einer Völkermarkterin.