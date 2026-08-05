Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Längerer Wehrdienst

Samariterbund fordert auch eine Zivildienst-Reform

Niederösterreich
05.08.2026 06:00
Zivildiener sind aus dem Rettungsdienst nicht mehr wegzudenken.
Zivildiener sind aus dem Rettungsdienst nicht mehr wegzudenken.(Bild: P. Huber)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Dass die Verlängerung des Zivildienstes vorerst auf Freiwilligkeit beschränkt bleibt, gefällt vor allem bei Rettungsorganisationen nicht jedem. Klare Worte findet in Niederösterreich nur ASBÖ-Präsident Hannes Sauer. Beim Roten Kreuz drückt man sich hingegen um Kritik an der Regierung.  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Berg kreißte und gebar eine Maus. So wird vielerorts das von der Bundesregierung nach zähen Verhandlungen vorgelegte Modell des längeren Wehrdienstes bewertet. Über eine gleichzeitige Verlängerung des Zivildienstes traute man sich erst gar nicht drüber – man beließ es bei einer „freiwilligen Lösung“.

Verbindliche Verlängerung
Das stößt vor allem beim Samariterbund auf Kritik. Mehr als 250 Zivildiener in Niederösterreich leisten pro Jahr ihren Dienst fürs Vaterland bei dieser Rettungsorganisation ab. „Eine Verlängerung würde grundsätzlich Vorteile bringen“, bestätigt Präsident Hannes Sauer. Und betont: „Sie müsste jedoch verbindlich sein.“

Lesen Sie auch:
Die Reform könnte sich als Schuss ins Knie erweisen, befürchten Experten.
Wehrdienstreform steht
Mehr Geld für Soldaten, Pfusch beim Zivildienst
27.07.2026
Junge sind sich einig:
„So gehen noch weniger Männer zum Bundesheer“
28.07.2026
Annäherungen beim Heer
Harte Front: Beim Zivildienst ist Streit in Sicht
23.07.2026

Bei Reform außen vor
Zwei Monate der Dienstzeit werden in die fundierte Ausbildung der Zivildiener investiert. Sauer: „Eine längere Einsatzdauer wäre auch im Interesse einer stabilen Gesundheitsversorgung.“ Eine rein freiwillige Lösung reiche nicht aus, um verlässlich planen zu können. Er kritisiert auch, dass die Rettungsorganisationen in die Ausarbeitung der Wehrdienstreform nicht eingebunden waren.

Attraktive Alternative
Mehr als 770 Zivildiener stehen in Niederösterreich jährlich in den Reihen des Roten Kreuzes im Einsatz. Dort ortet Präsident Hans Ebner am nunmehrigen Modell „eine gewisse Flexibilität, auf zukünftige Entwicklungen reagieren zu können“. Ihm ist wichtig, dass der Zivildienst eine „attraktive Alternative für junge Männer bleibt“.

Unverzichtbar sind Zivildiener auch in heimischen Pflegeheimen. Rund 180 „Zivis“ unterstützen das Personal und bringen Abwechslung in den Alltag der Bewohner.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
05.08.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Die Löschtrupps am Weg zum betroffenen Teil des Gebäudes in der Muthgasse
Großeinsatz in Wien
Brand in Botschaftsbüro: Drei Personen verletzt
krone.tv fragt nach
Gluthitze? „Gehe mich in den Supermarkt abkühlen“
Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
160.991 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
155.726 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
143.276 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2906 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1472 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Wien
40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord
1321 mal kommentiert
Von der Sonne sollte man sich bei den Temperaturen derzeit eher fernhalten – auch, wenn die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf