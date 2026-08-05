Samariterbund fordert auch eine Zivildienst-Reform

Bei Reform außen vor

Zwei Monate der Dienstzeit werden in die fundierte Ausbildung der Zivildiener investiert. Sauer: „Eine längere Einsatzdauer wäre auch im Interesse einer stabilen Gesundheitsversorgung.“ Eine rein freiwillige Lösung reiche nicht aus, um verlässlich planen zu können. Er kritisiert auch, dass die Rettungsorganisationen in die Ausarbeitung der Wehrdienstreform nicht eingebunden waren.