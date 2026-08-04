Erbitterter Kampf um jede Ortstafel in Negers

Die Ermittlungen laufen und bei der Polizei ist man optimistisch, die Täter bald ausgeforscht zu haben. Laut bisherigen Erkenntnissen schließt man eine politische motivierte Tat aus und geht eher von einer Mutprobe oder dergleichen. Ein „Lausbubenstreich“, wie es so schön im Volksmund heißt, sei das aber aufgrund des entstandenen Schadens nicht: „Im besten Fall für die Täter werden wir die Ortstafeln noch vor ihrer Ausforschung wieder aufgefunden“, betont ein Ermittler zur „Krone“.