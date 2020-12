Fugging wurde wieder Fucking - Polizei ermittelt

Ziel von Scherzen in den sozialen Medien

Das jahrelange Problem, dass die Ortschaft mit dem schlüpfrigen Namen hatte, reißt offenbar nicht ab. Immer wieder verschwanden Ortsschilder, man war ungewollt eine beliebte Selfie-Destination und Ziel zahlreicher Scherze in den sozialen Medien. Daher hat der Gemeinderat von Tarsdorf im Innviertel im Bezirk Braunau beschlossen, den Ortsteil Fucking in Fugging umzubenennen.