Durchlöcherte Ortstafel wurde jetzt gestohlen

In der vergangenen Woche erst gab es im beschaulichen Schenkenfelden im Mühlviertel große Aufregung. Zwei Ortstafeln wurden am Wochenende beschossen, vermutlich mit einem Schrotgewehr. Große Löcher waren in den Tafeln zu sehen, die Menschen machten sich Sorgen. Denn vom Täter fehlte weiterhin jede Spur.