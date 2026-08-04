Now it's official
The poker game is over: The World Cup hero has a new club!
The poker is over: After a long back-and-forth, Cape Verde’s World Cup hero Vozinha has signed with Chilean first-division club Colo Colo!
The ink is dry: Colo Colo has announced the signing of Vozinha!
The 40-year-old goalkeeper has signed a six-month contract with an option for an additional season. “We’re not just bringing him in for marketing purposes—he was one of the best goalkeepers at the last World Cup,” President Anibal Mosa is quoted as saying by South American transfer reporter Cesar Luis Merlo.
Social media star thanks to strong World Cup performances
Vozinha, whose full name is Josimar José Évora Dias, had been playing for Portuguese second-division club GD Chaves until this summer.
At the World Cup, he drove eventual champions Spain to despair with Cape Verde in a 0-0 draw in their first group stage match and became a social media star. Before the World Cup, he had fewer than 50,000 followers on Instagram. He now has around 29.5 million.
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