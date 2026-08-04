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Car Caught Fire in Parking Lot Near Swimming Lake

Nachrichten
04.08.2026 10:09
The vehicle was already fully engulfed in flames
The vehicle was already fully engulfed in flames(Bild: FF Pichling)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

That could have ended dangerously! A car caught fire in the parking lot of a popular swimming lake in Linz early Tuesday morning. Fortunately, the fire department was alerted quickly, as the adjacent meadow had already caught fire as well. 

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The extreme drought turns even a simple car fire into a very dangerous situation. “Around 1 a.m., we were called to Pichlinger See,” said Felix Zangerle, commander of the Pichling Volunteer Fire Department. A car had caught fire there and was already fully engulfed in flames when the firefighters arrived. 

The firefighters quickly brought the fire under control
The firefighters quickly brought the fire under control(Bild: FF Pichling)

The meadow was also on fire
Particularly risky: The adjacent meadow, on or next to which the car was parked, had also caught fire and was burning fiercely. Thanks to their swift response, however, the firefighters were able to quickly extinguish both fires before the flames could spread any further. According to Commander Zangerle, a total of 14 firefighters from Pichling and six members of the Linz Professional Fire Department were on the scene with three vehicles.

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