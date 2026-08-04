Car Caught Fire in Parking Lot Near Swimming Lake

The meadow was also on fire

Particularly risky: The adjacent meadow, on or next to which the car was parked, had also caught fire and was burning fiercely. Thanks to their swift response, however, the firefighters were able to quickly extinguish both fires before the flames could spread any further. According to Commander Zangerle, a total of 14 firefighters from Pichling and six members of the Linz Professional Fire Department were on the scene with three vehicles.