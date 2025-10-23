„Balkan-Escobar“ auf Flucht in Spanien verhaftet

Bereits 2015 klickten für „Boss“ Ramo R. die Handschellen in Wien, wo extra Wohnungen angemietet wurden, um mit der eigens vom Balkan eingeflogenen Mafia-Familie über wichtige Drogen-Deals zu entscheiden. Vier Jahre und sechs Monate saß der „Boss“ schließlich hinter Gittern. Auf ein solides Leben danach verzichtete der 52-Jährige. Rasch stellte die Staatsanwaltschaft Wien einen neuen EU-Haftbefehl aus: Verdacht des internationalen Suchtmittelschmuggels und Suchtmittelhandels.