Bremse versagte: 82-Jähriger stürzte mit E-Scooter

E-Bike-Sturz in Reutte

Wenig später, kurz vor 12.30 Uhr, lenkte eine 66-jährige Einheimische ein E-Bike auf der Ehrenbergstraße in Reutte in Richtung Ehenbichl. Auf Höhe Ehrenbergstraße 14 geriet sie an den rechten Fahrbahnrand, touchierte den Randstein, stürzte und prallte gegen eine Straßenlaterne.