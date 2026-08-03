Bremse versagte: 82-Jähriger stürzte mit E-Scooter

Schon wieder ein verhängnisvoller Unfall mit einem E-Scooter in Tirol. Dabei erlitt ein Senior im Außerfern (Bezirk Reutte) schwere Verletzungen. Im Außerfern kam es außerdem zu einem folgenschweren Unfall mit einem E-Bike.
Der 82-Jährige fuhr am Montag gegen 10.45 Uhr mit seinem E-Scooter in Vils talwärts. Plötzlich versagten die Bremsen des Fahrgeräts – sie blockierten. Dadurch überschlug sich der Senior mit dem Roller und kam zu Sturz.
Mit dem Heli ins Krankenhaus Murnau
Die Rettung führte die Erstversorgung des 82-Jährigen vor Ort durch. Wegen der Schwere der Verletzungen flog den Einheimischen dann anschließend der Notarzthubschrauber Martin 2 in das Krankenhaus nach Murnau.
E-Bike-Sturz in Reutte
Wenig später, kurz vor 12.30 Uhr, lenkte eine 66-jährige Einheimische ein E-Bike auf der Ehrenbergstraße in Reutte in Richtung Ehenbichl. Auf Höhe Ehrenbergstraße 14 geriet sie an den rechten Fahrbahnrand, touchierte den Randstein, stürzte und prallte gegen eine Straßenlaterne.
Das Team eines zufällig vorbeikommenden Rettungswagens brachte die Verunglückte, die mehrere Rippenbrüche erlitten hatte, ins Krankenhaus Reutte.
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