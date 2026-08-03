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Swimming Lake Closed Due to Dangerous Algae

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03.08.2026 18:30
The Prameter swimming lake has been closed due to a blue-green algae bloom.
The Prameter swimming lake has been closed due to a blue-green algae bloom.(Bild: FOTOKERSCHI / MATTHIAS KALTENLEITNER)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

The heat of the past few weeks is also taking a toll on our bodies of water. The Ried im Innkreis District Administration (Upper Austria) has issued a swimming ban for Prameter Lake due to a blue-green algae bloom. The algae are dangerous to humans.

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Tests have confirmed the presence of the algae. Due to the prolonged heat and drought, the algae have spread in the lake—which is currently experiencing insufficient water inflow—and have become a health hazard.

Dangerous to Humans
Blue-green algae can be dangerous to humans because they produce potent toxins that can cause skin inflammation, gastrointestinal symptoms, and, in severe cases, breathing difficulties.

Mayor Eduard Seib was on site and posted appropriate warning signs.
Mayor Eduard Seib was on site and posted appropriate warning signs.(Bild: FOTOKERSCHI / MATTHIAS KALTENLEITNER)

It is not yet clear how long the official swimming ban will remain in effect. The water is being tested on a regular basis. Mayor Eduard Seib (ÖVP) has put up warning signs around the swimming lake.

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