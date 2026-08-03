LASK in the "Champions League"
“Belief and Hunger”—One Man Knows How to Take on Celtic
Double champion LASK faces a top club from Glasgow in the UEFA Champions League playoff. The Scots’ track record, experience, and market value of 127:44 million euros clearly favor them. But in 2025, a newcomer from Upper Austria pulled off a sensation against Celtic.
Forty-two years ago, LASK made its first foray into international competition on the island, suffering a 1–5 loss to Dundee United. In just under two weeks, the domestic double champion will head back to Scotland in the battle for its first-ever appearance in the “Champions League” —and yesterday’s draw in Nyon for the Champions League playoffs, witnessed by team coordinator Jonas Christmann, pitted them against a truly attractive opponent in Celtic Glasgow. And, above all, an extremely successful one.
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