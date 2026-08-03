“Belief and Hunger”—One Man Knows How to Take on Celtic

Forty-two years ago, LASK made its first foray into international competition on the island, suffering a 1–5 loss to Dundee United. In just under two weeks, the domestic double champion will head back to Scotland in the battle for its first-ever appearance in the “Champions League” —and yesterday’s draw in Nyon for the Champions League playoffs, witnessed by team coordinator Jonas Christmann, pitted them against a truly attractive opponent in Celtic Glasgow. And, above all, an extremely successful one.