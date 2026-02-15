Rauswurf aus Schule: Direktor muss zurückrudern

Schwere Vorwürfe, der Beschuldigte wehrt sich

Worum geht es? Laut Betroffenem werden ihm – vor allem von jungen Studierenden – sexistische und rassistische Äußerungen vorgeworfen. „Die Anschuldigungen sind haltlos“, wehrt sich der 45-Jährige. Nie habe es vonseiten der Verantwortlichen je ernsthafte Versuche gegeben, seine Sicht der Dinge zu hören. Es gab jedoch eine Verwarnung. „Gleichzeitig wurde ich in der Klasse von Teamarbeiten ausgeschlossen“, ergänzt der Tiroler. Das Ganze habe ihm so zugesetzt, dass er mittlerweile psychologische Hilfe in Anspruch nehmen muss.