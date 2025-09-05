„Muttersein härter“
Amanda Knox ist Comedian und witzelt über Prozess
Amanda Knox wurde wegen Mordverdacht verhaftet und vor zehn Jahren freigesprochen. Heute ist sie unter anderem als Comedian tätig und macht ausgerechnet über den Prozess in Italien Witze. Das Muttersein sei die bisher härteste Lebensphase, sagte sie etwa.
Amanda Knox war 2007 Austauschstudentin im italienischen Perugia. Zum damaligen Zeitpunkt wurde ihre Mitbewohnerin Meredith Kercher im Alter von 21 Jahren grausam ermordet. Knox, 20 Jahre alt, und ihr damaliger Freund Raffaele Sollecito gerieten unter Mordverdacht und wurden verhaftet.
Insgesamt saß Knox vier Jahre hinter Gittern, ehe sie in einem jahrelangen Prozess 2015 freigesprochen wurde. Das hatte nicht mit einem Mangel an Beweisen zu tun, sondern damit, dass Knox und ihr Ex-Freund Kercher nach Ansicht der obersten Richter die Tat nicht begangen hatten. Der Mord an der jungen Britin ist bis heute nicht geklärt. Weil Knox einen Barmann belastet hatte, wurde sie erst im Vorjahr wegen Verleumdung verurteilt.
Hier sehen Sie einen Auszug aus dem Auftritt von Knox:
Dennoch kann die 38-Jährige heute offenbar über diese Erlebnisse lachen. Knox, die einst als „Engel mit den Eisaugen“ bekannt war, trat kürzlich im Comedy Club in Washington auf und sprach dort ausgerechnet über ihr Leben zwischen Gefängnis, Medienhype und Mutterschaft. Die US-Amerikanerin war vier Jahre im Gefängnis in Italien, vier Jahre arbeitete sie an einer Serie, und seit vier Jahren ist sie Mutter. Letzteres sei die härteste Lebensphase, witzelte Knox bei ihrem Auftritt.
Neue Karriere?
Ihre kleine Tochter wisse ebenfalls schon von dem Haftaufenthalt. Sie hänge sich an Kletterstangen auf dem Spielplatz und rufe: „Lasst mich raus!“ Ob es sich um einen einzelnen Auftritt handelte oder Knox als Comedian durchstarten will, ist bisher unklar. Auf der Plattform X postete sie, dass sie bisher sechsmal auf der Bühne gestanden sei. Zudem bezeichnet sie sich als Sprecherin und postet dort immer wieder über den Mordprozess. Ansonsten schreibt die 38-Jährige, die wieder in den USA lebt, Bücher, und produziert Podcasts.
