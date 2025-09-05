Amanda Knox ist Comedian und witzelt über Prozess

Neue Karriere?

Ihre kleine Tochter wisse ebenfalls schon von dem Haftaufenthalt. Sie hänge sich an Kletterstangen auf dem Spielplatz und rufe: „Lasst mich raus!“ Ob es sich um einen einzelnen Auftritt handelte oder Knox als Comedian durchstarten will, ist bisher unklar. Auf der Plattform X postete sie, dass sie bisher sechsmal auf der Bühne gestanden sei. Zudem bezeichnet sie sich als Sprecherin und postet dort immer wieder über den Mordprozess. Ansonsten schreibt die 38-Jährige, die wieder in den USA lebt, Bücher, und produziert Podcasts.