Neue Serie zeigt Fall Amanda Knox aus ihrer Sicht

Es ist ein Fall, über den True-Crime-Begeisterte heute noch streiten. Der Mord an Meredith Kercher zog eine Reihe von Prozessen nach sich (siehe unten), im Fokus stand die Amerikanerin Amanda Knox. In der Serie „The Twisted Tale of Amanda Knox“ (ab Mittwoch auf Disney+) spielt Grace Van Patten mit Präzision die Angeklagte, optisch bis auf den letzten Hemdknopf an die reale Vorlage angeglichen. Detailgetreu ist auch der Rest der spannenden achtteiligen Serie – dennoch bleibt ein schaler Nachgeschmack.