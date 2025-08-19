Neue Serie zeigt Fall Amanda Knox aus ihrer Sicht

Es war einer der spektakulärsten Kriminalfälle der Neuzeit: Disney+ verfilmt mit „The Twisted Tale of Amanda Knox“ den Mordfall Meredith Kercher detailgetreu, aber recht einseitig. Lesen Sie hier die ganze Serienkritik.
Es ist ein Fall, über den True-Crime-Begeisterte heute noch streiten. Der Mord an Meredith Kercher zog eine Reihe von Prozessen nach sich (siehe unten), im Fokus stand die Amerikanerin Amanda Knox. In der Serie „The Twisted Tale of Amanda Knox“ (ab Mittwoch auf Disney+) spielt Grace Van Patten mit Präzision die Angeklagte, optisch bis auf den letzten Hemdknopf an die reale Vorlage angeglichen. Detailgetreu ist auch der Rest der spannenden achtteiligen Serie – dennoch bleibt ein schaler Nachgeschmack.
Denn die Serie basiert auf Knox’ Buch „Zeit, gehört zu werden“ und sie ist auch Produzentin der Serie – es wird daher die Handlung in der Ich-Form erzählt, was auch eigene Einschätzungen und Emotionen von Knox einschließt.
Der Eindruck von Objektivität wird dadurch getrübt, auch wenn sicher viele Kritikpunkte der Freigesprochenen valide sind. Was komplett fehlt, ist die Seite des Mordopfers oder seiner Angehörigen, bis auf wenige Momente konzentriert sich Regisseur Michael Uppendahl auf Knox und auch auf den damals Mitangeklagten Raffaele Sollecito. Völlig ausgespart werden Gewaltszenen.
Untypisch für eine True-Crime-Serie: Der Mord an Kercher wird nicht in Szene gesetzt, das Opfer nicht gezeigt. Ein erfrischender Zugang und Pluspunkt der Serie.
Im November 2007 wurde die britische Studentin Meredith Kercher in Perugia, Italien, tot aufgefunden. Amanda Knox, ihre US-amerikanische Mitbewohnerin, und ihr damaliger Freund Raffaele Sollecito gerieten schnell in den Fokus der Ermittlungen. Die italienische Polizei verhaftete Knox, Sollecito und später auch den dritten Verdächtigen Rudy Guede, der 2021 nach 13 Jahren entlassen wurde. Knox und Sollecito wurden zunächst 2009 wegen Mordes verurteilt.
Nach mehreren Berufungen, juristischen Wendungen und internationalem Medienecho wurden sie 2011 freigesprochen, erst 2015 war dieser Rechtsspruch endgültig. Knox schrieb seither mehrere Bücher, betreibt einen Podcast und ist Mutter zweier Kinder.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.