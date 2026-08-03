Search for a 21-Year-Old Woman
Missing Woman Had Drove to Her Boyfriend’s Without Her Cell Phone
Nearly 100 personnel from the police, eight fire departments, and the water rescue service searched with a helicopter, drones, and boats for a 21-year-old woman who was believed to have gone missing while swimming. Instead, however, the young woman was at a friend’s house and did not answer her cell phone. She eventually returned safe and sound.
A large-scale search operation took place on Sunday night near Bad Ischl. The mother of a 21-year-old woman from Bad Ischl was worried about her daughter. The young woman had come home after work, changed her clothes, and then could not be found. After the 21-year-old’s bicycle was found locked to a traffic sign near the Traun River, emergency responders assumed an accident had occurred.
She returned by car
A search operation was launched involving a total of 97 personnel from the police, eight fire departments, and the Ebensee Water Rescue Service, as well as an air police helicopter, two drones, and a boat. Shortly after 3:00 a.m., a patrol noticed a car approaching the location where the bicycle had been found.
One of the passengers was the 21-year-old woman. She was unharmed and told the emergency responders that she had been visiting a friend and hadn’t had her cell phone with her, which is why her family hadn’t been able to reach her. The search operation was thus called off. In reality, however, she likely did have her cell phone with her—she simply hadn’t answered it.
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