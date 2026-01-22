Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Alles schiefgegangen“

Musiker Phil Collins benötigt 24-Stunden-Betreuung

Society International
22.01.2026 11:16
Phil Collins sprach in einem Podcast-Interview offen über seine gesundheitlichen Probleme. Der ...
Phil Collins sprach in einem Podcast-Interview offen über seine gesundheitlichen Probleme. Der Ex-Genesis-Star verabschiedete sich bereits 2022 von der Bühne.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Timothy Hiatt)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am 30. Jänner feiert Phil Collins seinen 75. Geburtstag. Kurz vor seinem „Halbrunden“ sprach die Musiklegende jetzt ganz offen über seine schweren gesundheitlichen Probleme und verriet: Er braucht rund um die Uhr Betreuung.

0 Kommentare

Schon im März 2022 verabschiedete sich Phil Collins von der Bühne. Der Grund: gesundheitliche Probleme. Im Interview mit dem BBC-Podcast „Eras“ erklärte der Musiker nun, dass er kurz vor seinem 75. Geburtstag auf Hilfe angewiesen sei.

„Andauerndes Problem“
„Es ist ein andauerndes Problem. Ich habe eine Krankenschwester, die rund um die Uhr bei mir wohnt und darauf achtet, dass ich meine Medikamente wie vorgeschrieben einnehme“, schilderte Collins. Eine gesundheitliche Tortur, die mit Problemen mit dem Knie begonnen hätte. „Alles, was schiefgehen konnte, ist schiefgegangen“, seufzte die Musiklegende.

Denn eigentlich wollte der ehemalige Genesis-Star nach der letzten Tour sein Leben abseits der Bühne genießen. „Ich dachte: Jetzt mache ich all die Dinge, die ich vorher nicht machen konnte.“ Doch es kam anders.

Monatelang im Spital
Der Brite, der mittlerweile in der Schweiz lebt, musste Monate im Spital verbringen, hatte bislang fünf Knie-Operationen. „Aber jetzt habe ich ein funktionierendes Knie und kann laufen, wenn auch nur mit Krücken.“

Doch nicht nur die Probleme mit dem Knie warfen den Musiker gesundheitlich aus der Bahn. „Die letzten Jahre waren schwierig, interessant und frustrierend“, schilderte er. „Ich habe mich im Krankenhaus mit Corona infiziert. Meine Nieren begannen, zu versagen. Alles schien gleichzeitig aufeinanderzutreffen.“

Seit zwei Jahren abstinent
Auch an einer Bauchspeicheldrüsenentzündung habe er gelitten. Über die Gründe sprach er nun offen. Er habe „zu viel getrunken“, gab Collins zu. Seine gesundheitlichen Probleme waren ein Weckruf: Seit zwei Jahren habe er dem Alkohol abgeschworen, erklärte der Musiker.

In die Zukunft blicke er aber trotz allem positiv. „Ich bin noch nicht tot“, sagte er. Er hoffe, bald wieder „mobil und gesund“ zu werden. Und vielleicht dürfen sich Phil Collins‘ Fans bald auch über neue Musik freuen. Er könne sich nämlich vorstellen, bald wieder im Tonstudio „zu sehen, ob noch mehr Musik in mir steckt“.

Lesen Sie auch:
Lily Collins hat mit ihrem Look am Bahnhof in Paris für Aufsehen gesorgt. Die Serien-Emily ...
Très chic, Emily!
Collins in Dessous: Mantel auf, Paris begeistert!
15.12.2025

Einiges sei noch „unvollendet“ oder „nie fertiggestellt“ worden, manches sogar „fertiggestellt“, so Collins, „also gibt es vielleicht noch Leben in dem alten Hund. Sag niemals nie.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
133.817 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
118.115 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
117.397 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Society International
Zeuge via Video-Call
Barron Trump rettet verprügelter Frau das Leben!
„Alles schiefgegangen“
Musiker Phil Collins benötigt 24-Stunden-Betreuung
Countdown läuft
Bei diesen Dschungelstars ist Zoff vorprogrammiert
Botschaft an Hater
Zu kleine Brüste für ESC? Sarah Engels wehrt sich!
Spannung im Hollywood
98. Oscars: Nominierungen werden bekannt gegeben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf