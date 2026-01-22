Musiker Phil Collins benötigt 24-Stunden-Betreuung

Seit zwei Jahren abstinent

Auch an einer Bauchspeicheldrüsenentzündung habe er gelitten. Über die Gründe sprach er nun offen. Er habe „zu viel getrunken“, gab Collins zu. Seine gesundheitlichen Probleme waren ein Weckruf: Seit zwei Jahren habe er dem Alkohol abgeschworen, erklärte der Musiker.

In die Zukunft blicke er aber trotz allem positiv. „Ich bin noch nicht tot“, sagte er. Er hoffe, bald wieder „mobil und gesund“ zu werden. Und vielleicht dürfen sich Phil Collins‘ Fans bald auch über neue Musik freuen. Er könne sich nämlich vorstellen, bald wieder im Tonstudio „zu sehen, ob noch mehr Musik in mir steckt“.