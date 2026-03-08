Überglückliche Lily Collins hat ihren Ring wieder!

„Dass er wieder zu Hause ist, bedeutet mir alles!“ Drei Jahre nach dem Diebstahl ihres Verlobungsrings ist das Schmuckstück wieder zurück an Lily Collins‘ Finger.
Die „Emily in Paris“-Schönheit teilte die gute Nachricht auf ihrer Instagram-Story. Dazu postete sich ein Selfie, auf dem die 36-Jährige stolz den besonderen Ring mit Diamant im Rosenschliff in die Kamera hält.
Aus Schließfach gestohlenen
Der Ring war zusammen mit ihrem Ehering und weiteren persönlichen Gegenständen am 6. Mai 2023 aus dem Schließfach des Edition-Hotels in West Hollywood gestohlen worden. Laut des Berichts der Polizei sei die Schauspielerin im Spa-Bereich gewesen, als Unbekannte ihre Ringe „aus einem gesicherten Spind gestohlen haben“. Der Wert der Beute wurde mit „über 10.000 Dollar“ angegeben.
Juwelier spürt Ring auf
Collins war untröstlich, weil die Ringe einen großen emotionalen Wert für sie hatten. Umso glücklicher ist sie jetzt. Laut der Schauspielerin hatte der Juwelier Hakimian Imports in Chicago geholfen, den Ring aufzuspüren, und ihn ihr zurückgegeben.
Die Tochter von Musiklegende Phil ist fassungslos vor Freude: „Ich bin Joe, dem Juwelier, so dankbar und noch immer sprachlos, dass ich meinen Ring wieder am Finger trage!“
Mit dem Ring hatte ihr heutiger Ehemann Charlie McDowell – der Sohn der Schauspielerin Mary Steenburgen und des Schauspielers Malcolm McDowell – im September 2020 um ihre Hand angehalten. Die beiden verkündeten die Neuigkeit damals auf Instagram und teilten Fotos vom Heiratsantrag sowie eine Nahaufnahme des Rings.
Kurz darauf erzählte Collins in der TV-Show „Live with Kelly and Ryan“, der maßgefertigte Ring der Schmuckdesignerin Irene Neuwirth hätte sie umgeworfen: „Er ist genau das, was ich mir insgeheim gewünscht habe – Charlie kennt mich offensichtlich sehr gut.“
Beruflich wird Lily Collins bald in große Fußstapfen treten: Sie soll Audrey Hepburn in einem neuen Film über die Entstehung von „Breakfast at Tiffany's“ spielen – den wohl bekanntesten Kinohit der Hollywood-Legende. Er wirft einen Blick hinter die Kulissen der Dreharbeiten der romantischen Komödie und zeigt, wie der Klassiker entstand.
