Wenn die Boote nachts zum Leben erwachen

Bei einer Rückschau tauchte man auch gleich in die teils spektakuläre Vergangenheit ein., wie bei der Übersiedelung des Bootshauses in den 70er-Jahren. Beim Bau der B 3 stand das Gebäude sprichwörtlich „im Weg“ und musste deshalb im Frühjahr 1977 auf Rollen näher zur Donau hin zur Sepp-Buchinger-Promenade verschoben werden. Damals stand sogar ein Wechsel auf die Mauterner Seite im Raum – der Verein blieb dem Stadtteil Stein jedoch treu.