Defeat for "Violette"
A Strong Wolfsberger Team Makes Austria Look Bad
Von krone Sport
Season opener in Austria’s Bundesliga: Wolfsberger AC hosts Austria. We’re covering the game live (see below). Current score: 3–0 for WAC.
Here’s the LIVE TICKER:
Wolfsberger is unbeaten at home in the league for eight games; in their last four home matches, they haven’t conceded a single goal. They owe this run in part to coach Thomas Silberberger, who turned things around for the Carinthians in the season’s final stretch. “Of course, we want to maximize the momentum we’ve built,” emphasized the Tyrolean. He said the preseason preparations had been “very good.” That’s another reason why they hope to beat Austria.
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