Was arrested
20-Year-Old Threw Glass Bottles, Insulted Officers
A heavily intoxicated 20-year-old threw glass bottles onto the sidewalk and the street next to it in Grieskirchen. He also insulted the police officers who had been called to the scene. Because he refused to stop, he was arrested after being warned several times.
On the evening of August 1, 2026, the police received a report of a disturbance in the town center of Bad Schallerbach. A man was sitting on a wall near Linzer Straße and throwing bottles onto the adjacent sidewalk and roadway. Upon arrival, the officers found the broken glass bottles, and a noticeably intoxicated man was in the vicinity. He was shouting various profanities.
He also shouted at the officers
Despite repeated requests to stop his behavior, he continued to shout and verbally attacked the officers. The man was a 20-year-old from Grieskirchen. After several warnings, he was finally arrested by the officers and taken to the police detention center.
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