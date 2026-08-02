Gang attacked festivalgoer with a baseball bat

An incident of intentional aggravated assault occurred early Sunday morning during the Mondsee Lake Festival. A 23-year-old man from Salzburg had previously been verbally harassed by approximately five unknown suspects on the festival grounds. After the event ended at 3:25 a.m., the as-yet-unknown suspects attacked the 23-year-old outside the grounds in a parking lot approximately 200 meters away with a baseball bat, seriously injuring him in the process.