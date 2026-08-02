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Five Suspects Sought

Gang attacked festivalgoer with a baseball bat

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02.08.2026 12:10
The 23-year-old was seriously injured with a baseball bat in the parking lot (stock photo)
The 23-year-old was seriously injured with a baseball bat in the parking lot (stock photo)(Bild: Andi Schiel)
The 23-year-old was seriously injured with a baseball bat in the parking lot (stock photo)
The 23-year-old was seriously injured with a baseball bat in the parking lot (stock photo)(Bild: motortion - stock.adobe.com)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

During the Mondsee Lake Festival in Upper Austria, a 23-year-old man from Salzburg was first harassed by five unknown assailants and then seriously injured with a baseball bat in the parking lot after the festival. The police are now searching for the five suspects, who fled toward the town center, and are asking for any relevant information.

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An incident of intentional aggravated assault occurred early Sunday morning during the Mondsee Lake Festival. A 23-year-old man from Salzburg had previously been verbally harassed by approximately five unknown suspects on the festival grounds. After the event ended at 3:25 a.m., the as-yet-unknown suspects attacked the 23-year-old outside the grounds in a parking lot approximately 200 meters away with a baseball bat, seriously injuring him in the process.

Flight to the Town Center
The suspects then fled toward the center of Mondsee. After receiving first aid at the scene, the 23-year-old was transported to the hospital by ambulance. A search for the group of perpetrators has so far been unsuccessful.

Information Sought
Anyone who witnessed the incident or can provide relevant information is asked to contact the Mondsee Police Station at 059133/4167.

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