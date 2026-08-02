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Now in the ÖFB spotlight?

“Forgotten” Austrian signs with iconic club!

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02.08.2026 11:43
Felix Bacher in the GD Estoril Praia jersey
Felix Bacher in the GD Estoril Praia jersey(Bild: AFP/MIGUEL RIOPA)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

They won the French championship seven times in a row from 2002 to 2008—no other club has ever dominated Ligue 1 for such a long period —and it is precisely this Olympique Lyon that has now secured the services of Tyrolean Felix Bacher, a defender who has been flying somewhat under the radar in Austria for years, a veritable “forgotten” Austrian expat...

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As a reminder: Quietly, discreetly, and almost unnoticed in Austria, the 25-year-old had established himself as a key player for the Portuguese first-division club GD Estoril Praia—so much so that the 1.90-meter-tall Bacher caught the eye of the top-tier club Olympique Lyon.

Felix Bacher
Felix Bacher(Bild: Estoril)

Of particular interest: Thanks to their fourth-place finish in last season’s Ligue 1, the eastern French club will compete in the Champions League qualifiers.

Felix Bacher
Felix Bacher(Bild: GD Estoril Praia)

Four million euros transfer fee
Bacher, who had been playing on Portugal’s Atlantic coast since July 25, 2024, and hadn’t missed a single minute of play last season, signed a contract with Lyon that runs through 2031.

“This is a great moment for my family and me,” said Bacher, looking forward to his new challenge. The transfer fee is reported to be around 4.3 million euros.

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