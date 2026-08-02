Now in the ÖFB spotlight?
“Forgotten” Austrian signs with iconic club!
They won the French championship seven times in a row from 2002 to 2008—no other club has ever dominated Ligue 1 for such a long period —and it is precisely this Olympique Lyon that has now secured the services of Tyrolean Felix Bacher, a defender who has been flying somewhat under the radar in Austria for years, a veritable “forgotten” Austrian expat...
As a reminder: Quietly, discreetly, and almost unnoticed in Austria, the 25-year-old had established himself as a key player for the Portuguese first-division club GD Estoril Praia—so much so that the 1.90-meter-tall Bacher caught the eye of the top-tier club Olympique Lyon.
Of particular interest: Thanks to their fourth-place finish in last season’s Ligue 1, the eastern French club will compete in the Champions League qualifiers.
Four million euros transfer fee
Bacher, who had been playing on Portugal’s Atlantic coast since July 25, 2024, and hadn’t missed a single minute of play last season, signed a contract with Lyon that runs through 2031.
“This is a great moment for my family and me,” said Bacher, looking forward to his new challenge. The transfer fee is reported to be around 4.3 million euros.
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