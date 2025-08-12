Angelina Jolie will raus aus Hollywood!

Ihr Ziel? Vor allem Kambodscha steht hoch im Kurs – Jolies „zweite Heimat“. Dort adoptierte sie Sohn Maddox, dort begann ihr humanitäres Engagement. „In Los Angeles fehlt mir die Menschlichkeit, die ich dort gefunden habe“, erklärte sie einmal in einem Interview. Ihr Haus soll verkauft werden.