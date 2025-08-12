Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verkauft Mega-Villa

Angelina Jolie will raus aus Hollywood!

Society International
12.08.2025 17:00
Sobald ihre Zwillinge 18 sind will Angelina Jolie ihr Haus verkaufen und die USA verlassen, ...
Sobald ihre Zwillinge 18 sind will Angelina Jolie ihr Haus verkaufen und die USA verlassen, heißt es.(Bild: AFP/ALBERTO PIZZOLI)

Bye-bye, Beverly Hills! Hollywood-Star Angelina Jolie (50) plant den großen Abschied aus ihrer Heimat – und das wohl endgültig. Laut US-Medien will die sechsfache Mutter ihr legendäres Anwesen in Los Feliz verkaufen und ins Ausland ziehen. 

0 Kommentare

Der Grund: Die Scheidung von Brad Pitt (61) ist seit Dezember 2024 nach acht Jahren Rosenkrieg endlich durch – und die Sorgerechtsauflagen fallen bald weg. Sobald die Zwillinge Knox und Vivienne nächstes Jahr 18 werden, ist Jolie frei, ihre Koffer zu packen.

Ihr Ziel? Vor allem Kambodscha steht hoch im Kurs – Jolies „zweite Heimat“. Dort adoptierte sie Sohn Maddox, dort begann ihr humanitäres Engagement. „In Los Angeles fehlt mir die Menschlichkeit, die ich dort gefunden habe“, erklärte sie einmal in einem Interview. Ihr Haus soll verkauft werden.

Lesen Sie auch:
Angelina Jolie feiert am Mittwoch ihren 50. Geburtstag.
Wir gratulieren!
Ikone und Aktivistin: Angelina Jolie ist 50
04.06.2025

Die Villa – ein Hollywood-Traum!
Erbaut 1913, gehörte sie einst Regie-Legende Cecil B. DeMille, grenzt an ein Ex-Haus von Charlie Chaplin. Jolie kaufte das Anwesen 2017 für 24,5 Mio. Dollar: 1.000 Quadratmeter, sechs Schlafzimmer, zehn Bäder, formelle Gärten, Pool mit Wasserfall, Weinkeller, Teehaus – und Traumblick aufs Griffith Observatory.

Bevor das Juwel auf den Markt kommt, will Jolie noch renovieren. Danach heißt es wohl: Hollywood adé – und ab in ein Leben, das langsamer, echter und weiter weg vom Glamour ist.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
216.582 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
158.965 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
122.271 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1138 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1071 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Außenpolitik
Trump schickt Nationalgarde in die US-Hauptstadt
959 mal kommentiert
Trump zeichnet ein düsteres Bild von Washington D.C.
Mehr Society International
Verkauft Mega-Villa
Angelina Jolie will raus aus Hollywood!
Tierschützer empört!
Anna Delvey: Häschen illegal in Park ausgesetzt
Eindringlicher Appell
Madonna will Papst Leo XIV. nach Gaza schicken!
Drama immer verrückter
Nicola Peltz OBEN OHNE mit Mama Claudia (70)
Fans euphorisch
Superstar Taylor Swift kündigt neues Album an!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf