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Week Ended in Bloodshed

E-scooter rider without a helmet died in a serious crash

Nachrichten
01.08.2026 10:52
A serious fall from an e-scooter on a dirt road (stock image) proved fatal.
A serious fall from an e-scooter on a dirt road (stock image) proved fatal.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

A 50-year-old man was riding his e-scooter on a dirt road in the St. Pölten district without a helmet and with his torso bare. He suffered a serious crash. The emergency doctor could only confirm the man’s death. In the Amstetten district, a drunk driver crashed a small truck head-on into a car. The car driver (63) was killed.

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This weekend began tragically in Lower Austria. On Friday evening, a 50-year-old man was riding an e-scooter on a dirt road near Obritzberg. The man was wearing work boots and work pants, but was riding shirtless and without a helmet.  

Severe head injuries
For reasons that remain unclear, he suddenly fell and sustained severe head injuries. A motorist who happened to be passing by called for emergency help. The emergency medical helicopter was immediately dispatched to the scene of the accident. However, the emergency physician could only confirm the victim’s death. 

Despite the deployment of the emergency medical helicopter (stock image), there was no saving ...
Despite the deployment of the emergency medical helicopter (stock image), there was no saving the scooter rider.(Bild: P. Huber)

Van in the Opposite Lane
Meanwhile, a collision between a small truck and a passenger car occurred late Friday afternoon on the B 1 near Ardagger. The heavily intoxicated driver (40) of a van from Upper Austria had veered into the oncoming lane and crashed head-on into the car of a 63-year-old man, also from Upper Austria.

Trapped in the wreckage
The car driver was trapped in the wreckage and had to be extricated by emergency responders. But for the man from Bad Kreuzen in the Perg district, any help came too late. The driver responsible for the accident, from Grein—also in the Perg district—sustained injuries and was taken to the hospital.

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