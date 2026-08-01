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Transfer Apparently Called Off

Crazy transfer twist! World Cup hero changes his plans

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01.08.2026 10:46
Vozinha remains in the spotlight even after the World Cup.
Vozinha remains in the spotlight even after the World Cup.(Bild: AFP/BUDA MENDES)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Vozinha, who caused a sensation with his outstanding performances at the World Cup, is back in the spotlight: The Cape Verdean goalkeeper’s move to Chile had actually been all but finalized, but now the 40-year-old appears to be headed to Morocco.

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Vozinha had already been announced as a new signing by the Chilean club Colo Colo. The goalkeeper was originally supposed to arrive in the Chilean capital of Santiago on Tuesday, but his arrival was first postponed to Wednesday and then to Thursday. The problem: The goalkeeper didn’t show up.

As has now come to light, his plans have changed. The Brazilian website “ge.globo” reports that Vozinha, whose contract with the Portuguese club Chavez expired this summer, is currently in negotiations with the Moroccan club RS Berkane. A crazy transfer twist—his move to Chile has thus apparently fallen through after all.

Standout Performances at the World Cup
Vozinha shoneat the WorldCup, both against world champion Spain in the group stage (0–0) and against runner-up Argentina in the round of 32 (2–3 after extra time), thereby gaining numerous new fans. Millions of followers suddenly flocked to the veteran player on social media.

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