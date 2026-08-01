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Mann schwer verletzt

Arbeiter von umkippenden Betonplatten erfasst

Tirol
01.08.2026 09:54
Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.
Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Fataler Arbeitsunfall am Freitag im Tiroler Oberland: Ein 52-jähriger Einheimischer wurde beim Abladen vom Lkw von umkippenden Betonplatten erfasst und schwer verletzt. Er musste mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.

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Zu dem Arbeitsunfall kam es in Fließ im Bezirk Landeck. Laut Polizeiangaben war der 52-Jährige gegen 12 Uhr damit beschäftigt, Betonabdeckplatten mithilfe eines Ladekrans von einem Lkw abzuladen. Während des Abladevorgangs gerieten die Platten plötzlich ins Kippen.

Gegen andere Platten gedrückt
Die umstürzenden Betonplatten drückten den Arbeiter gegen bereits abgestellte Platten. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen an den Beinen. Trotz seiner Verletzungen konnte er selbst den Notruf absetzen.

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Mit Notarzthubschrauber in Klinik
Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Die genauen Umstände des Arbeitsunfalls sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

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