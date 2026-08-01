Arbeiter von umkippenden Betonplatten erfasst

Zu dem Arbeitsunfall kam es in Fließ im Bezirk Landeck. Laut Polizeiangaben war der 52-Jährige gegen 12 Uhr damit beschäftigt, Betonabdeckplatten mithilfe eines Ladekrans von einem Lkw abzuladen. Während des Abladevorgangs gerieten die Platten plötzlich ins Kippen.