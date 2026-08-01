Einbrecher plündern Tresor in Bergbahn-Talstation

Verdächtige Wahrnehmungen melden

Zeugen, die in der Nacht auf Freitag im Bereich der Talstation des Mutzkopflifts verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Pfunds unter der Telefonnummer 059 133/7146 zu melden.