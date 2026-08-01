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Fahndung in Tirol

Einbrecher plündern Tresor in Bergbahn-Talstation

Tirol
01.08.2026 09:30
Auch Bergbahnen sind vor Einbrechern nicht sicher (Symbolbild).
Auch Bergbahnen sind vor Einbrechern nicht sicher (Symbolbild).(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Unbekannte Einbrecher trieben im Tiroler Tourismusort Nauders im Bezirk Landeck ihr Unwesen: Die Täter verschafften sich in der Nacht Zutritt zu einer Bergbahn-Talstation und plünderten in einem Büro den Tresor. Tausende Euro sind futsch. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

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Schauplatz des Einbruchs waren die Büroräume der Talstation des Mutzkopflifts in Nauders. Bereits in der Nacht auf Freitag hatten sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft.

Mehrere Tausend Euro erbeutet
Im Inneren brachen die Täter einen Tresor auf und entnahmen daraus das Bargeld. Die nächtlichen Einbrecher konnten offenbar mehrere Tausend Euro erbeuten. Nach dem Coup tauchten die Kriminellen unter.

Die Polizei hat die Spurensicherung durchgeführt und Ermittlungen zur Ausforschung der unbekannten Täter aufgenommen.

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Verdächtige Wahrnehmungen melden
Zeugen, die in der Nacht auf Freitag im Bereich der Talstation des Mutzkopflifts verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Pfunds unter der Telefonnummer 059 133/7146 zu melden.

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