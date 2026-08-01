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Schulprojekt in Graz

Fußball: So soll aus Rivalität nicht Hass werden

Steiermark
01.08.2026 11:20
Das nächste Grazer Stadtderby findet Mitte Oktober statt.
Das nächste Grazer Stadtderby findet Mitte Oktober statt.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Philipp Braunegger
Von Philipp Braunegger

Anpfiff zur Fußball-Bundesliga der Männer: Die Diözese Graz-Seckau will Konflikte unter (jungen) Anhängern verhindern und setzt jetzt in den Schulen an. Der Fokus liegt vorerst auf Graz.

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Freitagabend ist die österreichische Fußball-Bundesliga in die neue Saison gestartet, der LASK besiegte den GAK klar mit 3:0. Das erste Grazer Stadtderby zwischen Sturm und GAK steigt dann am 17. Oktober.

Um zu verhindern, dass Rivalität zwischen den Vereinen zu Hass ausartet, setzt die Diözese Graz-Seckau bei jungen Fans an: Ab Herbst werden in Mittel- und Oberstufenschulen Workshops abgehalten. „Vor zwei Jahren hat Bischof Wilhelm Krautwaschl schon einmal zu einem Austausch zwischen Vereins- und Fanvertretern von Sturm und GAK gebeten, um ein Zeichen gegen Ausschreitungen zu setzen. Das kam so gut an, dass wir jetzt mit dem gleichen Vorsatz an Schulen gehen“, sagt Walter Schreiber, diözesaner Regionalkoordinator für Graz.

Zitat Icon

Wir gehen nicht mit erhobenen Zeigefingern in die Schulen.

Walter Schreiber

Bild: Diözese Graz-Seckau

Sturm-Legende Jakob Jantscher macht mit
Am Beispiel Fußball werden Aspekte von Rivalität behandelt: Wo überschreitet sie Grenzen, und wie kann sie auch positiv motivieren? Es werden Szenen nachgestellt und Video-Sequenzen diskutiert. Das Thema geht auch über den Fußball hinaus. In Schulklassen gibt es oft Rivalitäten und Positionierungskonflikte. Bekannte Namen werden die Workshops bereichern, etwa Sturm-Legende Jakob Jantscher oder Wolfgang Bartosch, Präsident des steirischen Fußballverbands.

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Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt, das vorerst im Raum Graz startet, von Thomas Gremsl, Leiter des Instituts für Ethik und Gesellschaftslehre an der Uni Graz. „Wir gehen nicht mit erhobenen Zeigefingern in die Schulen“, betont Schreiber. „Viel mehr wollen wir Tipps geben, wie ein respektvoller und fairer Umgang miteinander funktionieren kann.“

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