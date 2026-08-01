Fußball: So soll aus Rivalität nicht Hass werden

Anpfiff zur Fußball-Bundesliga der Männer: Die Diözese Graz-Seckau will Konflikte unter (jungen) Anhängern verhindern und setzt jetzt in den Schulen an. Der Fokus liegt vorerst auf Graz.
Freitagabend ist die österreichische Fußball-Bundesliga in die neue Saison gestartet, der LASK besiegte den GAK klar mit 3:0. Das erste Grazer Stadtderby zwischen Sturm und GAK steigt dann am 17. Oktober.
Um zu verhindern, dass Rivalität zwischen den Vereinen zu Hass ausartet, setzt die Diözese Graz-Seckau bei jungen Fans an: Ab Herbst werden in Mittel- und Oberstufenschulen Workshops abgehalten. „Vor zwei Jahren hat Bischof Wilhelm Krautwaschl schon einmal zu einem Austausch zwischen Vereins- und Fanvertretern von Sturm und GAK gebeten, um ein Zeichen gegen Ausschreitungen zu setzen. Das kam so gut an, dass wir jetzt mit dem gleichen Vorsatz an Schulen gehen“, sagt Walter Schreiber, diözesaner Regionalkoordinator für Graz.
Wir gehen nicht mit erhobenen Zeigefingern in die Schulen.
Walter Schreiber
Bild: Diözese Graz-Seckau
Sturm-Legende Jakob Jantscher macht mit
Am Beispiel Fußball werden Aspekte von Rivalität behandelt: Wo überschreitet sie Grenzen, und wie kann sie auch positiv motivieren? Es werden Szenen nachgestellt und Video-Sequenzen diskutiert. Das Thema geht auch über den Fußball hinaus. In Schulklassen gibt es oft Rivalitäten und Positionierungskonflikte. Bekannte Namen werden die Workshops bereichern, etwa Sturm-Legende Jakob Jantscher oder Wolfgang Bartosch, Präsident des steirischen Fußballverbands.
Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt, das vorerst im Raum Graz startet, von Thomas Gremsl, Leiter des Instituts für Ethik und Gesellschaftslehre an der Uni Graz. „Wir gehen nicht mit erhobenen Zeigefingern in die Schulen“, betont Schreiber. „Viel mehr wollen wir Tipps geben, wie ein respektvoller und fairer Umgang miteinander funktionieren kann.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.