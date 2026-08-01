Fußball: So soll aus Rivalität nicht Hass werden

Um zu verhindern, dass Rivalität zwischen den Vereinen zu Hass ausartet, setzt die Diözese Graz-Seckau bei jungen Fans an: Ab Herbst werden in Mittel- und Oberstufenschulen Workshops abgehalten. „Vor zwei Jahren hat Bischof Wilhelm Krautwaschl schon einmal zu einem Austausch zwischen Vereins- und Fanvertretern von Sturm und GAK gebeten, um ein Zeichen gegen Ausschreitungen zu setzen. Das kam so gut an, dass wir jetzt mit dem gleichen Vorsatz an Schulen gehen“, sagt Walter Schreiber, diözesaner Regionalkoordinator für Graz.