Derby-Randale: Jetzt will Kirche Frieden stiften

Die Gewaltexzesse beim letzten Grazer Fußballderby sind vielen noch in trauriger Erinnerung. Am 19. Oktober kommt’s wieder zum Duell Sturm gegen GAK, diesmal in der Bundesliga. Um gegen mögliche Ausschreitungen im Vorfeld etwas zu unternehmen, wird jetzt ein ungewöhnlicher Akteur aktiv – die Kirche!