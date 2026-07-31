Steirischer KPÖ-Chef bringt Hilfsgüter nach Kuba

„Internationale Solidarität wichtiger denn je“

Begründet wird die Unterstützung auch damit, dass Kuba selbst über Jahrzehnte internationale Solidarität gelebt und Zehntausende Ärztinnen und Ärzte in viele Regionen der Welt gesandt habe. „Mit unserer Reise wollen wir einen konkreten Beitrag leisten und zeigen, dass die Menschen in Kuba nicht alleine gelassen werden. Gerade in Zeiten, in denen die kubanische Bevölkerung unter großen Versorgungsproblemen leidet, ist internationale Solidarität wichtiger denn je“, wird Melinz zitiert.