„Bodenbonus“ soll gegen Dürre in Gemeinden helfen

Regenwasser besser speichern

Auch unter der Erde wird umgedacht: Das „Schwammstadt“-Prinzip schafft Platz für Baumwurzeln, speichert Regenwasser und entlastet die Kanalisation. Parallel dazu setzt das Land seine Renaturierungsoffensive fort. In den letzten 15 Jahren wurden mehr als 230 Gewässerprojekte umgesetzt – von wieder angebundenen Donau-Altarmen bis zu revitalisierten Feuchtgebieten. Weitere Vorhaben an Donau, Pielach, Ybbs, Url, Leitha und der Großen Tulln geben Flüssen wieder mehr Raum. „Das federt auch Fluten ab“, so Pernkopf. Ziel bleibt, den Regen dort zu halten, wo er fällt – für mehr Artenvielfalt und Schutz vor dem Klimawandel.