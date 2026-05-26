Wenn das Abstellgleis plötzlich leer ist

„Leo-Express“ auf der Franz-Josefs-Strecke?

Durch die Nutzung der Strecke der Franz-Josefs-Bahn durch den Privat-Betreiber „Leo-Express“ könnte der Franz-Josefs-Bahn bald zusätzliche Bedeutung zukommen. Gerüchte sprechen von der Nutzung der Strecke für eine Verbindung Prag-Gmünd-Wien-Bratislava ab dem nächsten Fahrplanwechsel. „Leo-Express“ gibt sich auf Krone-Anfrage dazu kryptisch. „Wir sind als internationaler Betreiber an Bahnstrecken in ganz Europa interessiert, daher analysieren wir intern die Möglichkeiten in den einzelnen Ländern. Aufgrund der regulatorischen Rahmenbedingungen sind diese Analysen öffentlich zugänglich, aus unserer Sicht stellen sie jedoch keine konkreten Pläne dar.“