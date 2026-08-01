Große Pensionslücke in der Steiermark: Über 40%

Leider ist der finanzielle Unterschied im Ruhestand immer noch drastisch. Steirerinnen erhalten durchschnittlich um 41,2 Prozent weniger Pension als Steirer. Das ist schlechter als der österreichische Wert (39,4 Prozent).

Echte finanzielle Gleichstellung sieht für Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) anders aus. „Da ist noch viel Luft nach oben! Solange Frauen durchschnittlich um fast 40 Prozent niedrigere Pensionen erhalten als Männer, dürfen wir uns mit dem Erreichten nicht zufriedengeben.“ Das Ziel müsse sein, dass Frauen wirtschaftlich unabhängig sein können.