Low Water Levels in Lake Attersee: Problems for Boat Travel

The shores are widening, rocks and sandbars are emerging—and even the boat service is feeling the effects of this year’s exceptional drought. The water level of Lake Attersee has dropped to an extremely low level. On Friday, the Upper Austria state gauge at the outlet into the Ager River in Kammer showed a level of just 104 centimeters. In mid-June, the water level was still at 136 centimeters; in early March, it was even 154 centimeters.