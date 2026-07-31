"Krone" Editorial
This influx of refugees cannot be a coincidence
When nearly 50,000 people cross a high-security border—such as that of the Spanish exclave of Ceuta, located on Africa’s northern coast—in such a short period of time, it cannot be a coincidence. Especially not when you consider that in all of 2025, only six migrants managed to reach Ceuta—and not a single one in the first six months of this year.
The rush must therefore have been organized. And Morocco is the only possible culprit, because whenever the Moroccans are at odds with the Spanish, they open the borders. Most recently in May 2021, when 10,000 people stormed Ceuta from Morocco within two days.
The backdrop at the time was the conflict over the former Spanish colony in Western Sahara, which—since the Spanish withdrawal—has been claimed by Morocco, not least because of its abundant mineral resources. Supported by Algeria and, to some extent, Spain as well, the Sahrawis—through their military wing, the Polisario—are demanding independence. However, a referendum on the issue, as called for by the UN, has not taken place for decades due to various differences.
In 2021, Morocco opened its borders to Ceuta because Spain had provided medical assistance to a Polisario leader; this time, Spanish Prime Minister Sánchez was visiting Algeria—the Sahrawis’ protecting power.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.