This influx of refugees cannot be a coincidence

The backdrop at the time was the conflict over the former Spanish colony in Western Sahara, which—since the Spanish withdrawal—has been claimed by Morocco, not least because of its abundant mineral resources. Supported by Algeria and, to some extent, Spain as well, the Sahrawis—through their military wing, the Polisario—are demanding independence. However, a referendum on the issue, as called for by the UN, has not taken place for decades due to various differences.