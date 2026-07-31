Automatically Saved Draft

A Harsh Reckoning
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Another bitter setback for FIFA boss Gianni Infantino! In protest against his plan to sell stakes in the World Cup to investors, one of his closest confidants has now resigned as well. In a statement, Carlos Cordeiro also delivers a scathing rebuke.
“As a senior advisor to the FIFA president, a former banker, and a lifelong soccer fan, I cannot stand idly by and watch as FIFA considers selling a stake in the World Cup,” Codeiro begins in the statement announcing his resignation.
It is important to make it clear to the 70-year-old that he himself had nothing to do with the plans to sell shares in the World Cup. “I was in no way involved in this proposal and firmly reject it. It’s a bad deal for FIFA’s member associations, a bad deal for soccer, and a bad deal for the long-term future of the sport,” he says bluntly.
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