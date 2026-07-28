Waldbrand am Wilden Kaiser: Feuerwehr-Großeinsatz

Nachlöscharbeiten am Mittwoch geplant

Acht freiwillige Feuerwehren aus dem Bezirk und die Berufsfeuerwehr Novartis führten bis in den späten Abend hinein schwierige Löscharbeiten durch. Unterstützt wurden sie aus der Luft durch drei Hubschrauber, die Löschwasser aus dem nahe gelegenen Hintersteiner See heranführten.