Waldbrand am Wilden Kaiser: Feuerwehr-Großeinsatz

In einem steilen Waldgelände in Scheffau brach Dienstag aus bislang unklarer Ursache ein Feuer aus. Augenzeugen schlugen Alarm, nachdem Rauchsäulen in den Himmel gestiegen waren. Die Löscharbeiten dauern an.
Mehr als 100 Feuerwehrleute, Polizei, Rettung und Bergrettung waren Dienstag Abend bei einem Waldbrand in Scheffau im Einsatz.
Brand konnte eingedämmt werden
Auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern war aus bislang ungeklärter Ursache in steilem Gelände ein Feuer ausgebrochen. Weitum waren Rauchschwaden zu sehen.
Nachlöscharbeiten am Mittwoch geplant
Acht freiwillige Feuerwehren aus dem Bezirk und die Berufsfeuerwehr Novartis führten bis in den späten Abend hinein schwierige Löscharbeiten durch. Unterstützt wurden sie aus der Luft durch drei Hubschrauber, die Löschwasser aus dem nahe gelegenen Hintersteiner See heranführten.
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