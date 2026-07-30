Following UEFA's Threat
Another Federation Rejects Infantino’s Crazy World Cup Plans
The pressure on FIFA President Gianni Infantino is mounting. Following UEFA’s statement that it would boycott FIFA tournaments if the World Cup were sold off, CONCACAF (the Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football) has now also officially rejected the outlandish World Cup plans.
“The members expressed their concerns about the lack of due process, the far too short deadline, and the absence of any review or approval by the relevant FIFA bodies—and therefore rejected the proposal,” CONCACAF announced in an official statement.
Here is CONCACAF’s official statement:
The 41 member nations met on Wednesday to discuss FIFA’s proposed plans—they condemned the way the world soccer governing body presented the ideas and expressed their surprise at why private investors are needed.
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