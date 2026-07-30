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5,000 square meters

Major Operation: Forest Fire Rages in Border Region

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30.07.2026 19:41
130 firefighters were on the scene on Thursday
130 firefighters were on the scene on Thursday(Bild: zVg)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

A forest fire has broken out in the border region between Upper Austria and Styria in the municipality of Weyer. Ten fire departments with 130 firefighters are on the scene; 5,000 square meters of forest are burning.

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While devastating wildfires are raging in France, Greece, and other parts of Europe, Austria is once again affected. On Thursday afternoon, a forest fire broke out in Upper Austria right next to the Styrian border. In the municipality of Weyer, which borders St. Gallen in Styria, the fire is raging near the Schüttbauernalm at an elevation of 1,100 meters in rocky terrain. 

The fire broke out in rocky terrain at an elevation of 1,100 meters
The fire broke out in rocky terrain at an elevation of 1,100 meters(Bild: zVg)

According to initial reports, approximately 5,000 square meters of forest are affected. Four fire departments from Styria and seven from Upper Austria, with a total of 130 firefighters, are currently working to extinguish the blaze. In addition, several firefighting helicopters were called in on Thursday evening, including a “Libelle” from Salzburg. 

High Risk
The ongoing heat and drought are increasing the risk of wildfires in green areas. State authorities and emergency response organizations are urging caution. 

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