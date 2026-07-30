"Very embarrassing"
“A disaster!” WSG coach criticizes conditions at Tivoli
WSG Tirol coach Philipp Semlic is causing a stir just before the start of the season with his sharp criticism of the stadium situation in Tyrol!
“For me, it’s a disaster—unprofessional,” Semlic said on Thursday, referring to the fact that on the day before his team’s season opener in the Austrian Bundesliga on Saturday (5 p.m.) against Sturm Graz, second-division newcomer Wacker Innsbruck is set to play a competitive match at Tivoli Stadion Tirol.
According to Semlic, the quality of the turf there is “a disaster” anyway.
“Very embarrassing for all of Tyrolean soccer”
Semlic called it “very embarrassing for all of Tyrolean soccer” that organizers couldn’t manage to create a schedule in which the two clubs would play their home and away games on different weekends.
FC Wacker kicks off the new season at its home stadium on Friday (6:30 p.m.) against Schwarz-Weiß Bregenz.
Innsbruck will serve as a temporary home for WSG until the completion of its own Bundesliga-compliant stadium in Wattens, scheduled for 2027.
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