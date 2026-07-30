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86-jähriges Opfer

Nach Gold-Diebstahl: Polizei fahndet nach Täter

Steiermark
30.07.2026 13:43
Dieser Mann wird von der Polizei gesucht.
Dieser Mann wird von der Polizei gesucht.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz, LPD Stmk.)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am Dienstagabend drang ein Unbekannter in St. Margarethen an der Raab bei einem 86-Jährigen ein und stahl Goldschmuck. Der Bewohner ertappte den Täter zwar auf frischer Tat, wurde dabei aber nicht verletzt. Die Polizei fahndet nun mit einem Phantombild nach dem Unbekannten.

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Gegen 18.30 Uhr betrat ein unbekannter Täter das unversperrte Wohnhaus eines 86-Jährigen in St. Margarethen an der Raab (Bezirk Weiz). Er durchsuchte eine Schmuckkommode und entwendete Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der 86-Jährige bemerkte die Tat und erwischte den Unbekannten bei seinem Raubzug. Daraufhin stieß der Täter den Senioren gegen eine Wand und flüchtete mit seiner Beute.

Vor dem Haus wartete bereits ein Komplize. Gemeinsam flüchteten die beiden Männer zunächst zu Fuß, stiegen aber kurz darauf in einen schwarzen BMW SUV mit Wiener Kennzeichen, in dem zwei weitere Personen warteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Der 86-Jährige wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Bei diesem Mann dürfte es sich um den Dieb handeln.
Bei diesem Mann dürfte es sich um den Dieb handeln.(Bild: LPD Stmk.)

Die Polizei rät:

Verschließen Sie Haus- und Wohnungstüren auch bei kurzer Abwesenheit oder wenn Sie sich im Garten bzw. im Haus aufhalten. Unversperrte Türen machen es Einschleichdieben besonders leicht, rasch und unbemerkt ins Gebäude zu gelangen.

Im Zuge der Erhebungen wurde ein Phantombild des Haupttäters erstellt, das die Polizei nun nach Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlicht. Der mutmaßliche Dieb ist circa 192 Zentimeter groß, hat schwarze, kurz rasierte Haare und einen schwarzen Vollbart. Er war mit einem hellen, kurzärmeligen Oberteil mit blauen Streifen, einer langen, hellen Hose und Halbschuhen bekleidet. Sachdienliche Hinweise zur abgebildeten Person oder dem Fluchtfahrzeug an die Polizeiinspektion St. Margarethen an der Raab unter 0591336272.

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