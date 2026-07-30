Nach Gold-Diebstahl: Polizei fahndet nach Täter

Im Zuge der Erhebungen wurde ein Phantombild des Haupttäters erstellt, das die Polizei nun nach Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlicht. Der mutmaßliche Dieb ist circa 192 Zentimeter groß, hat schwarze, kurz rasierte Haare und einen schwarzen Vollbart. Er war mit einem hellen, kurzärmeligen Oberteil mit blauen Streifen, einer langen, hellen Hose und Halbschuhen bekleidet. Sachdienliche Hinweise zur abgebildeten Person oder dem Fluchtfahrzeug an die Polizeiinspektion St. Margarethen an der Raab unter 0591336272.