Checkpoints at Lake Attersee
Drunk Captains Taken Off the Water
Want to take a leisurely boat ride across the lake while sipping a few drinks? Not if the police have anything to say about it. During checks on Lake Attersee (Upper Austria), officers stopped four intoxicated captains. One of them was operating a boat without a permit, and 14 others lacked the required safety equipment.
The Schörfling am Attersee Police Station—Lake Patrol conducted boating inspections on Lake Attersee on July 29, 2026, between 3:30 p.m. and 9:30 p.m. During the checks, 15 motorboats and 7 sailboats were inspected in accordance with the Navigation Act. Fourteen violations due to missing safety equipment were identified and reported.
Four were under the influence of alcohol
In addition, six breathalyzer tests and three breathalyzer mat tests were conducted. The breathalyzer mat tests returned positive results with readings of 0.58 per mille, 0.8 per mille, and 0.76 per mille, resulting in each operator being prohibited from continuing their journey.
One female operator was unable to produce a permit to operate the watercraft during the summer motorboat ban and was also impaired, with a blood alcohol level of 0.76 per mille.
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