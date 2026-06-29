Wie das Land für eigenes Geld noch Zinsen zahlt

118 Millionen verliehen

Diese Gesellschaften hatten aus dem Landesbudget so hohe Förderungen erhalten, dass sie genug auf die hohe Kante legen konnten, um aus diesen Reserven Geld verleihen zu können. Und so gingen Kredite in der Höhe von insgesamt 118,6 Millionen Euro wieder retour ans Land. Mit einem kleinen Schönheitsfehler: Das Land musste dafür 2,6 Millionen Euro an Zinsen berappen.