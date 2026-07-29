6+3 = 8+1 | Grimmige Ministerin

6+3 = 8+1. Jetzt rücken sie alle aus, die Verteidiger der Wehrdienstverlängerung – aber keiner erweckt den überzeugenden Eindruck, hier wirklich gewonnen zu haben. Doch beinahe klang gestern früh Kanzler Christian Stocker im Ö1-Morgenjournal so. Auf die Frage, wie dieses neue, nach heftigem innerkoalitionären Herumgewürge geborene Modell 6+3, also sechs Monate Grundausbildung beim Bundesheer, dazu noch drei Monate Übungen, umgesetzt werden soll, antwortete er mit einem Hauch von Triumph: Er bevorzuge es, gleich an die Grundausbildung zwei Monate als Truppenübung anzuhängen. Wenn das so umgesetzt wird – ja, dann hätte sich Stocker fast durchgesetzt. Denn er wollte ja das von der Wehrdienstkommission vorgeschlagene 8+2-Modell – also acht Monate im Block und dann noch zwei Monate Übungen in den Folgejahren. Versteht man Stocker richtig, dann wäre die neue Gleichung 6+3 = 8+1. Wetten, dass da innerhalb der Dreierkoalition noch längst nicht die letzten Worte gesprochen sind?