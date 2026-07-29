Pkw erfasste Fußgänger, Radfahrer mit Frontalcrash

Gleich mehrere Verletzte forderten Verkehrsunfälle auf Tirols Straßen. In Innsbruck touchierte am Montag ein Radfahrer mit einer Passantin, die in einen Bus einsteigen wollte. Stunden später rammte ein Pkw einen Fußgänger. Im Zillertal kollidierten zwei Fahrradfahrer.
Den Anfang machte am Montag zwischen 17.30 und 17.45 Uhr ein Unfall in Innsbruck. Dort wollte eine 67-jährige Deutsche an einer Haltestelle auf Höhe der Museumstraße 1 in einen Bus der Linie M einsteigen.
Dabei wurde sie von einem bislang unbekannten Radfahrer angefahren. Die Frau kam zu Sturz und verletzte sich schwer am Handgelenk. Der Radler entschuldigte sich auf Englisch und verließ die Unfallstelle.
Der Radfahrer bzw. Zeugen des Unfalls werden nun ersucht, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck zu melden. Der Unbekannte war um die 20 Jahre alt, hatte kurze, dunkle Haare.
Zweckdienliche Hinweise an die VI Innsbruck unter Tel.: 059133/7591
Fußgänger von Auto erfasst
Am Dienstagmorgen dann der nächste schwere Unfall. Ein 49-jähriger Pkw-Lenker war mit seinem Fahrzeug in Innsbruck am Mitterweg unterwegs. Als ein 37-jähriger Fußgänger den Schutzweg überquerte, kam es zum Zusammenstoß.
Der Passant wurde dabei erheblich verletzt und mit der Rettung in die Klinik eingeliefert. Am Pkw entstand Sachschaden.
Radfahrer gestürzt und verletzt
Den Abschluss machte am Dienstag eine Kollision zwischen zwei Fahrrädern in Strass im Zillertal. Auf dem Zillertalradweg prallten dort eine 56-jährige Einheimische und ein 74-jähriger Einheimischer frontal gegeneinander. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar.
Beide Radfahrer stürzten und zogen sich erhebliche Verletzungen zu. Sie wurden nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. An den Rädern entstand erheblicher Sachschaden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.