Pkw erfasste Fußgänger, Radfahrer mit Frontalcrash

Radfahrer gestürzt und verletzt

Den Abschluss machte am Dienstag eine Kollision zwischen zwei Fahrrädern in Strass im Zillertal. Auf dem Zillertalradweg prallten dort eine 56-jährige Einheimische und ein 74-jähriger Einheimischer frontal gegeneinander. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar.