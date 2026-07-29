Lenker von Klein-Lkw schoss auf Kreuzung Radler ab

Einen 33-jährigen Radfahrer erfasste am Dienstag der Lenker eines Klein-Lkw (28) in Kolsass in Tirol. Der Radler musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, der Autolenker verlor an Ort und Stelle seinen Führerschein.
Am Dienstag gegen 18.40 Uhr bog ein 28-jähriger Ungar mit einem Klein-Lkw in Kolsass von der Rettenbergstraße kommend nach links in die Tiroler Straße (Bundesstraße) ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Tiroler Straße in Richtung Osten fahrenden 33-jährigen, österreichischen Radfahrer.
Autolenker wurde Schein abgenommen
Bei dem Unfall erlitt der Radfahrer Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von den Rettungskräften in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Der 28-Jährige blieb unverletzt.
Ein Alkotest mit dem Ungarn verlief positiv. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.
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