Lenker von Klein-Lkw schoss auf Kreuzung Radler ab

Am Dienstag gegen 18.40 Uhr bog ein 28-jähriger Ungar mit einem Klein-Lkw in Kolsass von der Rettenbergstraße kommend nach links in die Tiroler Straße (Bundesstraße) ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Tiroler Straße in Richtung Osten fahrenden 33-jährigen, österreichischen Radfahrer.