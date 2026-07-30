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Familiensommer voller LEGO Abenteuer

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30.07.2026 09:24
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Ein Sommer voller Highlights lockt Familien ins LEGOLAND® Deutschland – mit Übernachtung im ...
Ein Sommer voller Highlights lockt Familien ins LEGOLAND® Deutschland – mit Übernachtung im Feriendorf wird der Parkbesuch zum echten Kurzurlaub.(Bild: LEGOLAND Deutschland Resort, Miloschmann)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Sommer, Spaß und unvergessliche Familienmomente: Im LEGOLAND® Deutschland Resort warten elf Themenwelten, spektakuläre Attraktionen, Wasseraction und bunte Events. Mit einer Übernachtung im LEGOLAND Feriendorf wird der Ausflug zum entspannten Kurzurlaub für Groß und Klein.

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Eintauchen, staunen und erleben: Im LEGOLAND® Deutschland Resort warten elf Themenwelten voller LEGO® Spaß und Abenteuer auf Familien: von rasanten Achterbahnen über interaktiven Mitmachaktionen bis hin zu Live-Shows, 4D-Kino und den berühmten LEGO Miniaturlandschaften im MINILAND - hier wird jeder Moment zum Familienerlebnis. Besonders beliebt im Sommer sind zahlreiche Wasserattraktionen wie „Wellenreiter“, „Käpt´n Nicks Piratenschlacht“ oder die „Dschungel X-pedition“ – sie führt durch wilde Stromschnellen und sorgt für eine herrliche Erfrischung. 

Absolutes Muss für LEGO Fans: der modernisierte, mit 849 Quadratmetern jetzt größte LEGO Shop Deutschlands! Zwischen exklusiven Sets und Neuheiten wird der Store zur Spielwiese – etwa beim Experimentieren mit dem neuen Smart Brick oder der Minifigure Factory.

Bunte Sommer-Events* inklusive
Die ganze Saison hindurch finden fröhliche Veranstaltungen statt, die im Park-Eintrittsticket enthalten sind. Bis 30. August verwandelt das LEGO Festival den Park in ein buntes Festivalgelände für Kids: Sechs Wochen lang stehen gemeinsames Spielen, Tanzen, Bauen und Lachen sowie die beliebten LEGO Charaktere im Mittelpunkt. Neue Festival-Areas sind die Play Zone mit LEGO Pokémon sowie die Thrill Zone mit LEGO F1® und Rennsport-Feeling pur.

Zu den absoluten Saison-Highlights zählen die Langen Sommer-Nächte am 1., 8. und 15. August. Bis 22 Uhr geöffnet, sorgen Live-Musik, die LEGOLAND Parade und ein spektakuläres Feuerwerk für einen stimmungsvollen Ausklang eines erlebnisreichen Tages.

*Änderungen vorbehalten.

Kurzurlaub im LEGOLAND Feriendorf
Wer den Familienausflug verlängern möchte, übernachtet direkt neben dem Park im mehrfach ausgezeichneten LEGOLAND Feriendorf. Liebevoll gestaltete Unterkünfte im LEGO Design, viel Natur, Spielplätze und familienfreundliche Restaurants machen aus einem Parkbesuch einen entspannten Kurzurlaub, an den sich die ganze Familie noch lange erinnert.

LEGOLAND Deutschland entdecken!

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr, an Wochenenden, in den Ferien und an Feiertagen länger geöffnet.

Tipp: Aktuell gibt es attraktive Kurzurlaubsangebote mit einer Übernachtung und dem zweiten Parktag gratis.

Weitere Informationen, Tickets und Angebote unter: www.LEGOLAND.de

LEGOLAND Deutschland Resort

LEGOLAND Allee 1

D-89312 Günzburg

T: +49 (0) 8221 257 355 0

E:info@LEGOLAND.de

Instagram: @legolanddeutschlandresort

Facebook: @LEGOLANDDeutschlandResort

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